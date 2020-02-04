Амстердам, , 08:54 — REGNUM 2 февраля эвакуированные из Китая голландцы — 15 человек, прибыли в Нидерланды. В общей сложности в г. Ухань находилось 20 голландцев, однако несколько человек по личным причинам отказались от эвакуации.

Накануне самолёт с эвакуированными европейцами, после короткой остановки на военном аэродроме вблизи французского города Марсель, совершил посадку на военном аэродроме под Брюсселем (Бельгия). Отсюда их на автобусе перевезли в голландский город Эйндховен. После первого контроля их отправили на объект Министерства обороны, где они смогут прийти в себя, как сообщили в Министерстве здравоохранения.

Все эвакуанты будут проверены на наличие коронавируса и должны провести две недели в карантине. Карантин разрешено проводить дома при наличии соответствующих условий (например, отдельная комната). В ходе проверок в Китае, Франции и Бельгии ни у одного из эвакуированных голландцев коронавирус обнаружен не был.