Уфа, , 08:57 — REGNUM Компания iFly отменила рейсы из Уфы в китайскую Санью. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы уфимской воздушной гавани, для возврата денег или переноса туров необходимо обратиться по месту приобретения туристических путевок либо к туроператору Tez Tour.

Причина отмены рейсов не сообщается, однако напомним, что в Китае произошла вспышка нового коронавируса. По информации национальной комиссии здравоохранения КНР, число заразившихся опасной инфекцией превысило 17 тысяч человек.

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