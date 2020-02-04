Красноярск, , 08:59 — REGNUM В городе Канске Красноярского края закрыт подпольный цех по производству поддельной алкогольной продукции и изъято 470 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский». В гаражном боксе в центре Канска они обнаружили спиртосодержащую продукцию и оборудования для ее производства.

Всего при закрытии подпольного цеха было изъято 240 литров спиртосодержащей жидкости и 230 литров уже разлитой в бутылки готовой алкогольной продукции. Общая стоимость изъятой продукции составила 108 тысяч рублей. Также полицейскими были изъяты более 10 тысяч пустых стеклянных бутылок, на которые были наклеены водочные этикетки известных марок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Следователями устанавливаются подозреваемые в организации незаконной деятельности.