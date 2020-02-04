Тбилиси, , 08:54 — REGNUM В пожаре, который произошел в городе Багдади на западе Грузии, погибли шесть человек. Уточненные данные 4 февраля опубликовала Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«После локализации пожара спасатель вошел в открытый огонь и обнаружил трупы пяти человек — одной женщины и четверых несовершеннолетних. Позже на месте пожара был найден еще один труп пожилой женщины», — говорится в сообщении.

Сгорел двухэтажный деревянных частный жилой дом. По данным службы спасателей, четверо из погибших — дети. Причины возгорания выясняются. Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям местных СМИ, в доме находилась социально незащищенная семья, которая самовольно заняла его. Одна из погибших женщин была беременна.