Амстердам, , 08:46 — REGNUM Как стало известно, вечером 31 января в порту голландского города Хук-ван-Холланд в ходе проверки обнаружено 19 нелегальных иммигрантов из Албании.

Нелегалы находились в грузовике с румынским номерным знаком и были обнаружены собакой-ищейкой. Водитель грузовика задержан по подозрению в торговле людьми. Грузовик следовал в Великобританию.

В группе оказалось 17 мужчин и две женщины в возрасте от 19 до 43 лет. Их дальнейшую судьбу решит суд. Водитель в ближайшие дни предстанет перед следственным судьёй.