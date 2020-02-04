Северобайкальский район, , 08:46 — REGNUM Первого февраля под лёд на Байкале провалился автомобиль «УАЗ», в котором ехали четыре человека. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии, инцидент произошёл в 30 км от посёлка Нижнеангарск.

Водителю и пассажирам удалось выбраться из машины и самостоятельно добраться до посёлка.

По словам спасателей, обследовавших место происшествия, внедорожник двигался вне ледовой дороги с нарушением мер безопасности. Толщина льда здесь составляла около 20 см.

«После проезда впереди идущей машины, водитель не убедился в прочности ледового покрова и продолжил движение. Глубина в месте провала «УАЗ» составляет 421 метр», — отметили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу февраля лёд в центральной части Байкала всё ещё не прочный, а процесс нарастания льда идёт медленнее обычного. По мнению специалистов, это происходит из-за обильных снегопадов, которые препятствуют образованию льда.

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