Линди, Танзания, , 08:55 — REGNUM Во время наводнений в области Линди на востоке Танзании погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, наводнения были вызваны непрекращающимися проливными дождями.

Выступая с обращением к семьям 20 погибших во время давки у церкви Святой Троицы в Моши, президент Танзании Джон Магуфули также выразил соболезнования семьям погибших во время наводнений в Линди и других областях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проповеди 1 февраля пастор Бонифаций Мвампоса вылил на землю масло для помазания и назвал его священным, что, предположительно, спровоцировало давку.

Выражая соболезнования семьям жертв двух трагедий, президент призвал жителей страны соблюдать особую осторожность в потенциально опасных ситуациях, среди которых — большие скопления людей и проливные дожди. Он также призвал органы безопасности обеспечить должное внимание своевременному предупреждению жителей об опасности.

Кроме того, президент заявил, что крайне разочарован количеством погибших в результате инцидентов, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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