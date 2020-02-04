Дербент, Дагестан, , 09:00 — REGNUM Заместителя директора Железнодорожного колледжа в дагестанском Дербенте поймали при получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в конце января 2020 года замдиректора по воспитательной работе в своем кабинете получил взятку в размере 15 тыс. рублей от представителя несовершеннолетнего второкурсника. Деньги были переданы ему за то, чтобы студент не был отчислен из колледжа за дисциплинарные нарушения.

После передачи взятки подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года при получении взятки в Махачкале были задержаны ответственный секретарь и технический организатор приемной комиссии Дагестанского государственного педагогического университета. За гонорар в размере 50 тыс. рублей сотрудники вуза обещали устроить абитуриента в университет.