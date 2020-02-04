Белогорск, Крым, 4 февраля 2020, 09:02 — REGNUM Владельца крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова заключили на два месяца под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По словам специалистов, решение суда может быть обжаловано.
Как сообщало ИА REGNUM, Олега Зубкова арестовали в рамках уголовного дела о нанесении травм посетительнице сафари-парка — в июле 2018 года туристку из Кировской области укусил лев.
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