Белогорск, Крым, , 09:02 — REGNUM Владельца крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова заключили на два месяца под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения постановлением надлежащем поведении изменена на заключение под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 апреля 2020 года», — уточнили в надзорном ведомстве.

По словам специалистов, решение суда может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Зубкова арестовали в рамках уголовного дела о нанесении травм посетительнице сафари-парка — в июле 2018 года туристку из Кировской области укусил лев.

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