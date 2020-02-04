Омск, , 08:37 — REGNUM В Омске перед судом предстанет бывший сотрудник медсанчасти, обвиняемый во взяточничестве. Как сообщили ИА REGNUMИА REGNUM 4 февраля в следственном управлении СКР по Омской области, расследование уголовного дела в отношении экс-начальника хозотдела административно-хозяйственной части бюджетного учреждения здравоохранения МСЧ-4 завершено.

Дело было возбуждено по материалам, представленным полицией. По версии следствия, с февраля 2017 года по апрель 2019 года указанный работник МЧС неоднократно лично получал от граждан взятки от 11 тысяч до 35 тысяч рублей. Деньги ему передавали за освобождение от назначенного судом наказания в виде обязательных или исправительных работ, для отбытия которого граждане направлялись в медучреждение.

Чтобы скрыть преступления, обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения. В ходе следствия было выявлено восемь эпизодов получения взяток.

Обвиняемый признал вину, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска.

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