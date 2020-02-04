Уфа, , 09:13 — REGNUM Два уголовных дела возбуждено в Уфе после убийства педофила. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По версии следствия, вечером 30 января текущего года к 33-летнему подозреваемому подбежал 14-летний мальчик и рассказал ему о том, что в отношении него и его друга незнакомый мужчина совершил развратные действия. Мальчик просил подозреваемого помочь его товарищу. Подозреваемый откликнулся на просьбу о помощи и решил выяснить обстоятельства случившегося. Разговор с неизвестным перерос в драку, которую пресекли стражи порядка.

Отмечается, что от полученных травм обвиняемый подростками 54-летний мужчина умер в машине скорой помощи. По данным фактам было возбуждено два уголовных дела.

Первое дело возбуждено в отношении 33-летнего жителя Уфы, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Второе дело было возбуждено в отношении 54-летнего покойного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

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