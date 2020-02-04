Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Российское посольство в США не располагает данными о том, что граждане РФ могли пострадать в результате инцидента со стрельбой в штате Калифорния. Заявление об этом опубликовано на странице консульского отдела дипмиссии в Twitter.

Сведений о пострадавших российских гражданах не поступало. Дипломаты, тем не менее, держат связь с американскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля неизвестный устроил стрельбу в автобусе, который следовал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Инцидент произошёл в районе города Бейкерсфилда. Пассажирам удалось обезоружить злоумышленника, его задержала полиция. При стрельбе один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

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