Уфа, , 08:33 — REGNUM Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы ведомства, пострадавших нет. Происшествие произошло рано утром. Boeing 737−800 выполнял рейс DP-436 по маршруту Уфа — Москва (Внуково). Перед занятием исполнительного старта при развороте на торце взлетно-посадочной полосы самолет совершил выкатывание краем основной правой стойки шасси за пределы ВПП.

Отмечается, что на борту самолета находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.

В настоящее время борт отбуксирован на стоянку. С пассажирами работают представители авиакомпании. В результате вылет был задержан почти на три часа.

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