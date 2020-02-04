Горнозаводск, Пермский край, , 08:28 — REGNUM В городе Горнозаводск Пермского края отравление газом получили четыре человека. Об этом в Instagram сообщил заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий блок ЖКХ, Антон Удальев.

Он отметил, что проверка квартиры, где произошло ЧП, показала исправность газового оборудования и системы вентиляции. Газоанализатор показал отсутствие загазованности.

«Предположительно инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты. Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка)», — отметил Удальев.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать простейшие правила использования газового оборудования, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.