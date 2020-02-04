Красноярск, , 08:28 — REGNUM Заведующий урологическим отделением «Красноярской межрайонной клинической больницы №4» оштрафован на 3 млн рублей и лишён права заниматься врачебной деятельностью на три года за ложный диагноз призывнику. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Красноярскому краю.

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор, который ранее был вынесен Чеботарёву И. А. судом первой инстанции.

По информации ФСБ, врачом за взятку в 50 тысяч рублей был поставлен ложный диагноз призывнику из Красноярска. Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Кировским районным судом города Красноярска подозреваемый был признан виновным в получении взятки. Он был приговорён к штрафу в три млн рублей и запрету на врачебную деятельность на три года. На решение суда приговорённым была подана апелляция.