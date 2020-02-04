Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM До стабилизации эпидемической ситуации в Бурятии отменены массовые мероприятия в образовательной, культурной, спортивной сферах с участием детей с закрытых помещениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Решение было принято республиканским оперативным штабом по вопросам предупреждения распространения инфекции коронавируса. Также жителей республики продолжат информировать о мерах профилактики заболеваний.

«Мы провели масштабную работу по информированию населения Бурятии о короновирусной инфекции, были изготовлены видеоролик по профилактике коронавирусной инфекции, плакаты и листовки, также разместили информацию в СМИ, на сайтах министерства здравоохранения, в торговых центрах и в социальных сетях», — заявил врио министра здравоохранения Наталья Бухольцева.

По её словам, аптеки в настоящее время делают дополнительные закупки масок и респираторов. При этом сотрудникам управлению антимонопольной службы поручено пресекать возможные попытки завышения цен на средства защиты и лекарства.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аптеках Улан-Удэ медицинские маски уже заканчиваются. На оставшиеся цены выросли втрое — с 4,5−5 до 15 рублей. Уполномоченный по правам человека в республикеЮлия Жамбалова пообещала взять ситуацию на контроль.

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