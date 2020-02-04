Новосибирск, , 08:17 — REGNUM Организатора вечеринки в новосибирском кафе, где на людей рухнула крыша, отправили под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

«В суде рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 27-летнему подозреваемому по уголовному делу, возбуждённому по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»). Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Минобрнауки рассказали, что пристройка к одноэтажному зданию, где располагалось кафе, является самостроем. Напомним, во время ЧП погибла девушка, ещё несколько человек пострадали.

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