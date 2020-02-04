Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В Бурятии случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики, где 3 февраля состоялось второе заседание Республиканского оперативного штаба по вопросам распространения новой инфекции.

Ранее в Улан-Удэ с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован пассажир, летевший из Хайнаня в Иркутск, а также шесть человек, контактировавшие с ним. По результатам исследования, коронавирус у мужчины не подтвердился.

«В аэропорту «Байкал» с начала года санитарно-карантинным контролем охвачено 1275 граждан, из них боле 280 граждан КНР. Больных не выявлено», — отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Добавим, что прямое авиасообщение Улан-Удэ с Пекином приостановлено. В Китай пассажирские самолёты теперь летают только из Москвы. Как сообщало ИА REGNUM, на пунктах пропуска на границе с Монголией был ограничен въезд гражданам Китая. Временно приостановлено движение поезда «Пекин-Москва».

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