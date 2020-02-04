Моши, Танзания, , 08:17 — REGNUM Полиция в Танзании арестовала известного пастора Бонифация Мвампосу по подозрению в причастности к гибели 20 человек у Церкви Святой Троицы в Моши. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, пастора подозревают в провокации давки, возникшей в ходе службы в субботу, 1 февраля.

Отмечается, что во время проповеди Бонифаций Мвампоса вылил на землю масло для помазания и назвал его священным, что и спровоцировало давку.

Как сообщает глава округа Моши Киппи Вариоба, вероятно, число погибших возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. По его словам, в больницах находятся около 20 человек.

Со своей стороны, министр внутренних дел Танзании Джордж Симбачавене подчеркнул, что пастор лично ответит за все смерти.

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