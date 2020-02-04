Луганск, , 08:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 4 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, ВСУ обстреляли район населённого пункта Березовское из миномётов калибра 120 мм. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Березовского боевиками ВСУ. 26 января 2020 года в результате обстрела был ранен 80-летний мирный житель.

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