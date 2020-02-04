Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM На Среднем Урале в январе количество дорожно-транспортных происшествий, которые произошли из-за выезда водителей на встречную полосу движения, увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Всего за первый месяц 2020 года произошло 58 подобных ДТП, и в них погибли 19 граждан, а ещё 121 человек получил травмы различной степени тяжести. В сравнении с январём 2018 года смертность в авариях из-за выезда на встречную полосу снизилось на 5%, а травматизм вырос на 18,6%.

«Выезд на полосу встречного движения остается одним из самых серьезных ДТП, имеющих высокую тяжесть последствий», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в управлении ГИБДД намерены провести в ближайшее время профилактическое патрулирование участков дорог, где запрещён обгон. Рейд будет проведён совместно со специальным авиационным отрядом Росгвардии.