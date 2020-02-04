Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса Toyota Delica в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Савченко. По предварительным данным, водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался между домами в сторону центральной дороги, однако не справился с управлением и наехал на сугроб, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили травмы, у одного из них — перелом ключицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Узбекистане опрокинулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали четыре человека.