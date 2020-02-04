Рига, , 07:26 — REGNUM Государственная полиция Латвии сообщила, что за разжигание этнической ненависти и публикацию лживой информации был задержан Ник Эндзиньш, 1997 года рождения, пишет портал LSM.

В итоге к задержанному применили такую меру пресечения, как взятие под стражу. Полиция в ходе расследования установила, что мужчина, через свой профиль в социальных сетях, распространил в сети интернет сообщение о том, что в Латвию доставлен первый больной короновирусом. В этой связи Эндзиньш высказал мнение о необходимости ликвидации одного государства и одной нации. Сотрудники полиции усматривают в этой публикации нарушение части 2 статьи 78 Уголовного Кодекса Латвии, в которой говорится о распространении заведомо ложной информации и разжигании национальной розни.