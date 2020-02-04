Кемерово, , 07:28 — REGNUM При пожаре в частном жилом доме в городе Гурьевске Кемеровской области в ночь на 4 февраля погибли пенсионерка и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Тела погибших — 69-летней женщины и троих детей в возрасте 11, 11 и 12 лет — были обнаружены около трёх часов утра по местному времени, после того, как был потушен пожар в частном доме в городе Гурьевске.

Было установлено, что мать двоих детей ушла на работу в ночную смену и оставила 11-летнего сына и 12-летнюю дочь под присмотром бабушки. Позже к ним присоединилась 11-летняя девочка соседей, которая осталась ночевать.

По факту трагедии Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как было предварительно установлено, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки на кухне.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 02:28 по местному времени. В тушении пожара участвовали 13 человек и пять единиц спецтехники.