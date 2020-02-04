Таллин, , 07:23 — REGNUM Расследование о мошенничестве краудфандинговой эстонской платформы Envestio привело в Латвию, пишет портал diena.lv.

Собственники и Правление компании Envestio, собравшие 30 млн евро с клиентов по всей Европы, это граждане Латвии и Эстонии. Офисы Envestio были расположены как в Таллине, так и в Риге. По словам руководителя Центрального Бюро расследований экономических преступлений Эстонии Лехо Лаура, полицейские в данный момент устанавливают: были ли деньги украдены, или это связано с рисками ведения коммерческой деятельности. Перед прекращением деятельности у краудфандинговой платформы у Envestio сменился владелец. Им стал проживающий в Германии Аркадий Ганзин