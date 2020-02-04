Хайнань, Китай, , 07:22 — REGNUM Дефицит медицинских масок в островной китайской провинции Хайнань привел к тому, что находящиеся там иностранные граждане, в числе которых очень много россиян, остались без этого важного средства индивидуальной защиты. Граждане Китая на Хайанане могут по номеру паспорта встать в очередь за бесплатными масками. У иностранцев теперь такой возможности нет.

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На помощь иностранным гражданам на Хайнане уже пришла Ассоциация китайских студентов, обучавшихся за рубежом, а также Молодежный комитет Хайкоусского союза иностранцев китайского происхождения. Они прислали на Хайнань партию масок в количестве 200 штук. Это, конечно, капля в море, но здесь сегодня рады и этому — каждая маска буквально на вес золота, все они в первую очередь идут в эпицентр эпидемии — провинцию Хубэй и её столицу город Ухань.

Официальный туристический русскоязычный портал Хайнань Лайф провел бесплатную раздачу масок соотечественникам. Но хватит их, конечно, ненадолго.

«Здесь очень спокойно, на Хайнане. Но масок не хватает уже очень серьезно. Организованно вывезли только туристов. Все, кто работает на Хайнане, либо в других городах Китая и приехал сюда до карантина, в довольно сложной ситуации. Выехать в Россию сейчас можно только через Москву. Да большинство пока и не планируют, кто хотел — уехал. Помощь масками была бы очень кстати. Мы все были бы очень благодарны», — поделился россиянин, житель Хабаровска Илья.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит масок на Хайнане испытывают сегодня не только иностранные граждане, но и «обычные» больницы, где люди лечатся или рожают детей. Власти провинции Хэйлунцзян на севере Китая, где тоже наблюдается острый дефицит масок, обратились к властям Якутии с просьбой о помощи. Глава республики Айсен Николаев распорядился помочь соседям масками и необходимыми медицинскими средствами.