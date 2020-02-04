Якутск, , 06:35 — REGNUM В 9 школах Якутска введены ограничения посещаемости в связи с распространением респираторных заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования администрации Якутска.

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На сегодняшний день ограничения введены в 88 классах. Если динамика заболеваемости будет расти, то специальная комиссия примет решение о введении карантина во всех школах города. При этом в департаменте образования Якутска отметили, что в этом году заболеваемость ОРВИ в школах ниже, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин по ОРВИ введен в школах Хабаровска.