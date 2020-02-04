Южно-Сахалинск, , 06:22 — REGNUM В городе Оха на севере Сахалина ликвидируют крупную аварию на газораспределительной станции. Без «голубого топлива» остались более 600 домов, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Авария произошла 3 февраля 2020 года. На газораспределительной станции произошло автоматическое отключение. Специалисты ликвидируют аварию. В настоящее время завершается отключение 220 домов. Ликвидация аварии будет проходить в несколько этапов. Каждое здание будут опрессовывать, а затем подключать к газоснабжению. На восстановлении газоснабжения работают пять бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Оха осталась без отопления из-за крупной коммунальной аварии.