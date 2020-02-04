Мехико, , 06:01 — REGNUM Группа вооруженных неизвестных открыла огонь по посетителям игрового клуба в мексиканском городе Уруапан на западе страны, сообщает пресс-служба местного управления общественной безопасности на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что в результате нападения погибли восемь человек, среди них — двое детей. Преступники скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция. Подробностей произошедшего не сообщается. Полиция также затрудняется объяснить мотивы преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля неизвестны совершили разбойное нападение на вечеринку в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. В результате нападения погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Преступникам удалось ограбить более 70 гостей праздника.

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