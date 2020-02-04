Мехико, , 04:44 — REGNUM Один человек погиб, шестеро ранены и более 70 ограблены в результате разбойного нападения вооружённых лиц на гостей праздника, организованного в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом 3 февраля сообщает телеканал Televisa.

По информации телеканала, ворвавшиеся незадолго до часу ночи преступники открыли по гостям вечера огонь из длинноствольного оружия. Первоначально речь шла о по меньшей мере семи раненых. Но один из них, с ранением в голову, скончался уже в больнице.

После ограбления стрелявшие скрылись с места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, во время нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике в декабре 2019 года были убиты мэр города Халапа (штат Оахака) Артуро Веласкес и сотрудник городской администрации Хавьер Терреро.

Всего с начала 2019 года в Мексике было убито уже 32,6 тысячи человек. Это на 3% больше, чем в 2018 году. Основная часть преступлений связана с наркомафией.

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