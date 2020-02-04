Абуджа, , 04:36 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись на юго-западе Нигерии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что на трассе Лагос — Ибадан произошло лобовое столкновение двух рейсовых автобусов. В результате ДТП погибли три человека, еще 14 получили травмы. По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости и опасного стиля вождения у двух водителей автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Нефтеюганском районе Югры. В результате аварии погибли одна из пассажирок автобуса, водители транспортных средств получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре при столкновении автобуса с грузовиком погибла женщина