Холмск, Сахалинская область, , 04:17 — REGNUM Уголовное дело в отношении работницы центра медико-социальной реабилитации «Чайка», подозреваемой в хищения денежных средств у пенсионеров и инвалидов, возбуждено в Сахалинской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего у беспомощных пожилых людей было украдено более 570 тысяч рублей. В числе пострадавших — участник Великой Отечественной войны.

По результатам проверки, осуществлённой Холмской городской прокуратурой, было установлено, что работница отделения «Милосердие» государственного учреждения социального обслуживания «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка», воспользовалась беспомощным состоянием проживающих в центре граждан. Она обманывала их о якобы не поступлении положенных им денежных средства и похищала их.

На основании материалов проверки в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба», предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Прокуратура контролирует ход расследования.