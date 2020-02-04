Петропавловск-Камчатский, , 03:51 — REGNUM Внедорожник Pajero столкнулся с рейсовым автобусом в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба местного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла на Петропавловском шоссе у автобусной остановки «Богородское озеро». 33-летняя водитель Pajero не соблюдала безопасную дистанцию с впереди идущим автобусом, в результате чего произошло столкновение. Иномарку отбросило на автомобиль Toyota Caldina, ехавший по соседней полосе.

В результате ДТП водитель внедорожника получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в подмосковном Сергиевом Посаде произошло столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали два человек, их госпитализировали.

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