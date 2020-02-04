Оттава, , 03:10 — REGNUM Жители пригорода канадской Оттавы приняли ревущего козла за плачущего ребенка, 3 февраля передает CTV News.

Сообщается, что инцидент произошел 27 января. В полицию Оттавы поступило обращение от жителей пригорода, заявивших, что слышали детский плач и крики о помощи. Полицейские прибыли на место происшествия, однако никого не обнаружили.

Они решили опросить соседей, в результате чего выяснилось, что источником «криков» был соседский козёл, чья голова застряла в заборе.

«Зато мы узнали, что козлы, когда ревут, звучат как плачущий ребенок», — заявила полицейская Эми Гагнон.

Она также призвала жителей города все равно обращаться в полицию, если они заметили что-то неладное.