Оттава, , 02:10 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зарегистрированы в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады, 3 февраля сообщает канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями.

Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к востоку от городка Поствил. Очаг подземных толчков находился на глубине 18 километров. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря у западного побережья Канады, в 343 километрах к западу от города Кэмпбелл-Ривер, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3.

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