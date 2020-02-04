Найроби, , 01:52 — REGNUM Полиция Кении начала расследование по факту гибели 14 учеников школы на западе страны в результате давки, сообщает агентство «Синьхуа».

"Мы начали расследование, чтобы выяснить причины давки», — заявил глава полиции в регионе.

При этом один из источников агентства отмечает, что ученики начали массово выбегать из здания школы после того, как учитель попытался наказать одного из школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в школе на западе Кении возникла давка, в результате которой погибли 14 учащихся, еще 39 получили травмы, из них 20 были госпитализированы. По предварительным данным, давка образовалась после звонка об окончании уроков. Некоторые ученики получили травмы в результате падения с лестниц.

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