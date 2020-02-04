Идлиб, Сирия, , 00:20 — REGNUM Организация «Белые каски» вместе с террористами готовят очередную провокацию с химоружием в идлибской зоне деэскалации (Сирия), сообщили двое местных жителей, ставшие свидетелями подозрительной активности. Об этом говорится в заявлении, распространённом 3 февраля российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии.

В соответствии с сообщением, подготовку провокации ведут 15 представителей «Белых касок», прибывших в район накануне. Группой руководит террорист Махи ад-Дин аль-Ам, ранее выполнявший съёмки постановочных кадров так называемой «химической атаки» 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

В российском центре считают, что если «Белым каскам» удастся реализовать свой план, то последующие видеосюжеты с места событий будут распространяться в социальных сетях, а затем в прессе.

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