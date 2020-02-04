Новочеркасск, Ростовская область, , 00:18 — REGNUM В Ростовской области задержан преподаватель Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (бывший Новочеркасский политехнический институт). Мужчину подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что 25 января 2020 года «преподаватель лично получил от студентки четвёртого курса взятку за оказание содействия в выставлении положительных оценок за сдачу зачёта и экзамена по дисциплине «Основы технологии машиностроения» без их фактической сдачи». Уточняется, что девушка передала 12 тыс. рублей. Мужчину задержали с поличным.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя кафедры физкультуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины ростовского медуниверситета.

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