Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону водительFord Transit насмерть сбил пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 3 февраля на улице Ерёменко. По имеющимся данным, погибший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Не исключено, что водитель нарушил правила дорожного движения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте ДТП.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали автовладельцам быть предельно внимательными на дороге и снижать скорость перед пешеходными переходами.

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