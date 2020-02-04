Махачкала, 4 февраля 2020, 00:21 — REGNUM Женщина и ребёнок погибли в результате наезда легкового автомобиля в городе Хасавюрте в Дагестане. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла на выезде из города Хасавюрт. Водитель легкового автомобиля Lada Priora сбил женщину и ребёнка, которые погибли на месте ДТП от полученных травм.
Водитель автомобиля задержан, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Собран материал для возбуждения уголовного дела.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате падения в пропасть легкового автомобиля в Левашинском районе Дагестана.
Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль упал в пропасть в горах Дагестана: погибли люди