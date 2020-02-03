Хьюстон, США, , 23:59 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё один получили ранения в результате стрельбы, которую начал неизвестный в городе Коммерс в американском штате Техас. Об этом 3 февраля сообщает телекомпания ABC.

Инцидент произошёл в общежитии филиала техасского университета A&M (Texas A&M University-Commerce). Это студенческий городок, расположенный примерно в 130 км на северо-восток от Далласа.

Стрельбу на территории общежития начал неизвестный, убиты два человека, ещё один госпитализирован с ранениями. В настоящее время территория студенческого городка оцеплена полицией, преподавателям и студентам дано указание уйти в укрытие.

В связи с ЧП все занятия в университете отменены, ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум двух человек в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас.

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