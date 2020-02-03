Тбилиси, , 23:45 — REGNUM Пять человек, четверо из которых дети, погибли в результате пожара в жилом доме в крае Имерети на западе Грузии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожар произошёл в частном жилом доме в городе Багдати. По данным ведомства, пожарно-спасательные бригады были на месте пожара уже через шесть минут после получения информации о возгорании. После локализации пожара спасателям удалось войти в дом, где ими были обнаружены пять тел погибших, из них четверо — дети.

По предварительным данным, погибшие являются членами одной семьи. В настоящее время на месте пожара ведутся работы по разбору завалов. На место происшествия прибыл губернатор края Звиад Шаламберидзе.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По факту гибели людей начато следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели жительницы Астраханской области, которая пыталась спасти из горящего дома троих детей.

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