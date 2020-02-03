Сергиев Посад, Московская область, , 23:36 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Московской области. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Авария произошла на 8-м километре Новоугличского шоссе в населенном пункте Мишутино Сергиево-Посадского городского округа. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус без пассажиров и два легковых автомобиля, один из них после столкновения загорелся.

В результате ДТП пострадали два человека, они были госпитализированы в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу. К ликвидации последствий аварии были привлечены 19 человек и 6 единиц техники.

В настоящее время начато установление причин и обстоятельств произошедшего. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

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