Уфа, , 23:26 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада и ветра ввели в городе власти Уфы. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Сообщается, что режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» позволит мобилизовать все силы и средства на территории городского округа и привлечь их к расчистке дорог и вывозу снега из города в круглосуточном режиме.

Мэрия Уфы рекомендует жителям города воздержаться от поездок за город и быть внимательными и осторожными на улицах.

Также сообщается, что, по данным ГИБДД по Башкирии, из-за неблагоприятных погодных условий в городе Уфе было введено ограничение для грузового транспорта на участках автодорог Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша — КПМ, Уфа — Жилино, Уфа — Затон — КПМ с 18:00 до 21:00 (16:00 — 19:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что улицы Уфы очищают от снега более 1,3 тыс. работников коммунальных служб.

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