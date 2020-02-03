Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Власти США подтверждают 11 случаев заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Вирус является новым, передается от человека к человеку, и специфической терапии против него пока нет.

Вирус распространился за пределы Уханя и провинции Хубей. На сегодняшний день власти Китая подтверждают 17 343 случая заражения, состояние 2296 человек оценивается как тяжелое. 361 человек скончался, выздороветь смогли 527 человек. 21 558 находятся под подозрением.