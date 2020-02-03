Энгельс, Саратовская область, , 23:10 — REGNUM Двое подростков пострадали при наезде легкового автомобиля при переходе проезжей части в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП произошло около 20:20 (19:20 мск) на улице Тельмана возле скульптуры «Бык-солевоз». По предварительным данным, юноша 17-ти лет и девушка 16-ти лет переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты легковым автомобилем «Лада-Приора», которым управлял водитель 1993 года рождения.

В результате аварии подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства и причины аварии уточняются. В региональном управлении ГИБДД призвали пешеходов и водителей быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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