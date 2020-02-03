Лондон, , 22:39 — REGNUM Большая часть оживлённого района Сохо в центре Лондона оцеплена из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времён Второй мировой войны, передаёт 3 февраля Sky News.

По информации телеканала, опасная находка была обнаружена на строительной площадке возле одного из отелей. Прибывшая на место полиция оцепила район между Оксфорд-стрит и Шафтсбери-авеню. В ресторанах, кафе и офисах в опасной зоне проведена эвакуация.

Сообщается, что на месте в настоящее время работает отряд специалистов-взрывотехников. Они должны обезвредить снаряд, после чего он будет вывезен на полигон для утилизации.