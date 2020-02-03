Санкт-Петербург, , 22:28 — REGNUM В пятиэтажном доме в Калининском районе Петербурга обрушился лестничный пролет между этажами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в 19:55 мск в доме 18/20 по Кондратьевскому проспекту. В 5-ти этажном жилом доме произошло частичное обрушение лестничного марша между 1 и 2 этажами.

«Пострадавших нет, зона обрушения огорожена. На месте работают жилищные службы района», — говорится в сообщении.

Многоквартирный дом 1958 года постройки. В доме проживают 346 человек. На первом этаже расположен наркологический диспансер №1 и юридическая фирма.