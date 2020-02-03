Найроби, , 23:10 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли, ещё 39 получили травмы в результате давки, произошедшей в одной из начальных школ Кении. Об этом 3 февраля сообщила газета Daily Nation.

Трагедия произошла в населенном пункте Какамега на западе Кении около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, после звонка об окончании уроков дети кинулись к выходу из школы, образовалась давка, некоторые дети выпали из окон школы.

По данным местной полиции, на месте погибли 13 учеников, ещё 39 человек получили травмы, из них 20 были госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было заведено после гибели ребёнка, упавшего с лестницы в школе города Пятигорска в Ставропольском крае.

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