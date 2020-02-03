Мадрид, , 22:01 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида после выявления технических проблем на борту. Об этом сообщается на странице Государственного управления аэропортов Испании в Twitter.

Отмечается, что посадка в аэропорту Барахас прошла без инцидентов. На месте самолёт уже ожидали медики и сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал.

В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние воздушного судна. Сообщается, что взлётно-посадочная полоса аэропорта временно заблокирована, в связи с чем возможны задержки рейсов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что самолёт авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, готовится к аварийной посадке. На борту воздушного судна находились около 130 человек. Авиалайнер несколько часов кружил в районе испанской столицы, чтобы выработать топливо.

По данным профсоюза пилотов Sepla, у самолёта при взлёте произошла поломка шасси, в результате чего его части попали в двигатель.

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